Правоохранители задержали представителя страховой компании за попытку подкупа сотрудника ФГВФЛ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуры по заявлению уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) задержали представителя страховой компании, который пытался дать взятку за организацию выплаты средств кредитору неплатежеспособного банка в обход установленной законодательством очередности.

Как сообщается на сайте ФГВФЛ, на время признания банка неплатежеспособным остатки на счету страховщика составляли более 10 млн грн. Страховая компания обратилась в Фонд гарантирования с требованием осуществить выплату вне процедуры удовлетворения требований кредиторов, мотивируя это тем, что указанные средства принадлежат физическим лицам. Поскольку законодательством вклады юридических лиц не гарантированы, в выплате было отказано.

Страховая компания инициировала соответствующий судебный иск к Фонду и его уполномоченному лицу по ликвидации неплатежеспособного банка. Окончательное решение вынес Высший административный суд, который удовлетворил требования страховщика и обязал уполномоченное лицо и Фонд выплатить указанные средства.

Как отмечается на сайте Фонда, таким образом, суд вынес решение, несмотря на отсутствие законодательных гарантий по вкладам юридических лиц. Помимо того, суд не учел, что физические лица - страхователи указанной компании никогда не были клиентами этого неплатежеспособного банка, а банк никогда не платил регулярный сбор в Фонд по таким вкладам.

В настоящее время в отношении судов апелляционной и кассационной инстанции, принявших такое решение, открыто дисциплинарное дело в Высшем совете правосудия.

"Должностные лица страховой компании, понимая, что правовой механизм выполнения такого решения суда отсутствует и осуществление выплаты в рамках закона невозможно, направили своего представителя к уполномоченному лицу ФГВФЛ, через которого предложили предоставление неправомерной выгоды взамен организации осуществления незаконной выплаты", отмечается в сообщении.

Операция по задержанию злоумышленника стала возможной благодаря тесному сотрудничеству и эффективному взаимодействию ФГВФЛ с правоохранителями.