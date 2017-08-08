События

14:49 08.08.2017

Компьютеры ВСУ от вируса Petya не пострадали

Система связи Вооруженных сил Украины не пострадала от действия компьютерного вируса Petya, сообщил начальник войск связи ВСУ - начальник ГУ связи и информационных систем Генштаба ВСУ Владимир Рапко.

"Ни один компьютер, ни одно автоматизированное рабочее место в Вооруженных силах этим вирусом не было заражено", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Как сообщалось, 27 июня произошла масштабная кибератака с помощью вредоносного программного продукта "Petya.A", после которой Нацполиция получила свыше 2,1 тыс. сообщений об инфицировании компьютерных сетей вирусом-шифровальщиком, в том числе официально было подано 420 заявлений, из которых 309 – от частного сектора страны, 111 - от государственных организаций. По итогам обращений возбуждены уголовные производства по ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Киберполиция объяснила масштабность кибератаки несанкционированным использованием ее авторами наиболее популярной в стране программы отчетности "M.E.Doc".

В департаменте киберполиции Нацполиции прогнозируют, что очередная кибератака может произойти 24 августа, в День Независимости Украины.

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Интерфакс-Украина
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