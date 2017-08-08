События

14:44 08.08.2017

Шесть пострадавших в результате столкновения автомобиля и микроавтобуса во Львовской области

На автодороге Киев - Чоп в с.Любинцы Стрыйского района Львовской области произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2108 и микроавтобуса Mercedes Sprinter, в результате ДТП, шесть человек получили телесные повреждения.

Как сообщает во вторник ГУ Национальной полиции во Львовской области на странице в соцсети Фейсбук, сообщение о ДТП поступило в полицию в 18:16 подельника, 7 августа, от диспетчера "скорой" центральной районной больницы.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля ВАЗ-2108, 39-летний житель Дрогобычского района, не избрав безопасной скорости движения при совершении обгона, совершил столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter, которым управлял 31-летний житель города Черновцы", - сказано в сообщении.

В результате столкновения телесные повреждения получили 5 пассажиров Mercedes и водитель ВАЗа. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (поручение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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