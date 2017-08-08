Первой покупкой Netflix стало шотландское издательство комиксов Millarworld

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix объявил о первой сделке M&A в своей истории, выбрав ее объектом шотландское издательство комиксов Millarworld - компанию Марка Миллара, автора ряда экранизированных комиксов о Росомахе, Kingsman, Капитане Америке.

Условия соглашения не раскрываются, однако Netflix в пресс-релизе назвала приобретение естественным развитием событий, поскольку компания стремится активнее сотрудничать с авторами и покупать интеллектуальную собственность по примеру голливудских киностудий.

Аналитики также считают, что творчество М.Миллара удачно впишется в систему собственных сериалов и фильмов Netflix и упрочит позиции компании, пытающейся конкурировать с традиционным кинематографом.

Как заявил BBC сам М.Миллар, до этого в мире комиксов было лишь две сопоставимых сделки: в 1968 году, когда Warner Bros. купила DC Comics, и в 2009 году, когда Disney приобрела Marvel. "За Netflix будущее, и для Millarworld не найти дома лучше", - утверждает он.

М.Миллар начиная с середины 1990-х годов активно сотрудничал с DС Comics и Marvel, а в 2004 году создал издательство Millarworld, которым руководит вместе с женой - Люси Миллар. Три фильма на основе комиксов Millarworld - "Особо опасен" (Wanted), "Пипец" (Kick-Ass) и "Kingsman: секретная служба" - собрали в мировом прокате почти $1 млрд.

Netflix владеет крупнейшей в мире развлекательной интернет-платформой, число подписчиков на конец II квартала выросло до 104 млн человек.

Капитализация Netflix за последние 12 месяцев практически удвоилась, превысив $77 млрд.