Полсотни граффитчиков с битами на 25 минут задержали рейсовую электричку под Киевом

Неизвестные лица в количестве более 50 человек 7 августа на станции им. Григория Кирпы (ранее – Бортничи) под Киевом нажали стоп-кран в электропоезде Гребенка - Киев и разрисовали восемь его вагонов, задержав отправление на 25 минут, сообщает "Укрзализныця".

"Это была организованная группа численностью более 50 человек в масках, некоторые из них - вооруженные битами. Мужчины с битами угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео", – говорится в релизе во вторник.

Согласно ему граффитчики также не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда. Железнодорожникам пришлось вызвали полицию, ВОХР и СБУ.

"Укрзализныця" оценивает свой ущерб в 150 тыс. грн и две недели на перекрашивание поезда.

Компания указывает, что количество случаев раскраски вагонов растет: в 2016 году - 32 случая с убытками 200 тыс. грн, а в 2017 году - уже 42 случая с убытками 720 тыс. грн.

"Укрзализныця" призывает правоохранительные органы оперативно расследовать случай и наказать виновных, отмечая, что такие случаи могут угрожать безопасности пассажиров и работников железной дороги.

Как сообщалось, в начале августа министр инфраструктуры Владимир Омелян, добивающийся отставки главы правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, разместил на своей странице в Facebook картинку с изображением Бэтмена в маске, с ругательствами наносящего пощечину персонажу с именем "Балчу…".