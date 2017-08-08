В Украине стартует призыв срочников в подразделения Нацгвардии

В Украине стартует призыв на срочную воинскую службу в ряды Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба НГУ.

"Дополнительный отбор около 1000 кандидатов для прохождения срочной службы в ряды Национальной гвардии Украины проходит с целью подготовки к выполнению функции по охране органов и учреждений системы правосудия", - говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии Украины во вторник.

В Нацгвардии проинформировали, что набор срочников будет проходить исключительно в подразделения, выполняющие задачи по конвоированию, экстрадиции и охраны подсудимых. К выполнению задач в зоне проведения антитеррористической операции срочники привлекаться не будут.

Президент Украины Петр Порошенко 7 июля 2017 года подписал указ "О проведении в августе 2017 года призыв граждан Украины на срочную воинскую службу в Национальную гвардию Украины".

Указом определено призвать пригодных по состоянию здоровья к воинской службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.