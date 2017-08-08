Погода: На юг вернется жара

В Украине в ближайшие сутки 9 августа сухую погоду будет определять поле повышенного давления, в южной части - жара, на остальной территории - умеренно-теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный, в западных областях – восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, в западных и северных областях 11-16°; днем 26-31°, в южной части 30-35°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 21-26°.

В Киеве 9 августа без осадков; температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 9 августа самая высокая температура днем была 37,7° в 2010 году, самая низкая ночью 7,0° в 1899 году.

В Украине 10 августа также без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, на севере Левобережья 11-16°; днем 28-33°, на юге страны до 36°.

В Киеве на 10 августа без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

По состоянию на вторник, 8 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева 24°.