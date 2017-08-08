События

13:28 08.08.2017

Жителей Северодонецка просят 9 августа обязательно иметь при себе удостоверяющие личность документы

Луганская областная государственная администрация просит жителей Северодонецка в среду, 9 августа, обязательно иметь при себе паспорта или другие удостоверяющие личность документы в связи с проведением в городе учений по противодействию террористической и диверсионной угрозам.

"В связи с проведением в Северодонецке 9 августа тактико-специальных учений по противодействию террористической и диверсионной угрозам Служба безопасности Украины призывает жителей города в период учений не покидать свои дома без необходимости, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д.", - сказано в сообщении Луганской ОГА на странице в соцсети "Фейсбук" во вторник.

Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства.

"Просим при себе обязательно иметь паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность", - сказано в сообщении ОГА.

Также жителей Северодонецка просят в случае получения информации о причастности неизвестных лиц к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщать на адрес дежурных служб: СБУ в Луганской области (тел.: (06452) 3-31-46) и Национальной полиции в Луганской области (тел.: 102, (06452) 4-20-42.).

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