Боец ВСУ погиб от пули снайпера под Марьинкой, еще двое ранены при обстреле у Талаковки

За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения, подтвердил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Вчера во время обстрела вражеским снайпером нашей позиции вблизи Марьинки один украинский военный погиб, двое наших воина получили ранения в Талаковке на мариупольском направлении в результате вражеского обстрела", - сказал А.Лысенко на брифинге во вторник в Киеве.

Спикер также уточнил, что на луганском направлении НВФ применяли минометы в Станице Луганской, Новоалександровке, Крымском и Трехизбенке. Всего зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций, половина из которых – минометные.