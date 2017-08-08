События

13:21 08.08.2017

Боец ВСУ погиб от пули снайпера под Марьинкой, еще двое ранены при обстреле у Талаковки

За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения, подтвердил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Вчера во время обстрела вражеским снайпером нашей позиции вблизи Марьинки один украинский военный погиб, двое наших воина получили ранения в Талаковке на мариупольском направлении в результате вражеского обстрела", - сказал А.Лысенко на брифинге во вторник в Киеве.

Спикер также уточнил, что на луганском направлении НВФ применяли минометы в Станице Луганской, Новоалександровке, Крымском и Трехизбенке. Всего зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций, половина из которых – минометные.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

У Саакашвили на украинской границе изымут паспорт гражданина Украины

Саакашвили покинул Польшу

Во Франции и Великобритании обнаружены зараженные фипронилом яйца

Хакеры взломали сеть телеканала HBO, распространили данные об "Игре престолов"

Более 340 мирных жителей стали жертвами боестолкновений на Донбассе с начала года

ПОСЛЕДНЕЕ

Погибшего в терактах 11 сентября в США идентифицировали через 16 лет

Полиция расследует факт жестокого обращения с лошадью в центре Одессы

Лишь треть американцев одобряет работу Трампа на посту президента США

Для обеспечения жильем переселенцев необходимо $20-40 млрд

УВКБ ООН ратует за отмену привязки получения соцвыплат к регистрации в качестве переселенца

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog352.html
РЕКЛАМА