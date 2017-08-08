События

12:19 08.08.2017

Полиция расследует факт жестокого обращения с лошадью в центре Одессы

Приморский отдел полиции Одессы начал уголовное производство по факту жестокого обращения с лошадью в центре города, а одесситы собираются на митинг против эксплуататоров животных.

Как сообщила во вторник пресс-служба Главного управления Национальной в Одесской области, инцидент произошел 5 августа. Конь, который тянул карету, упал на проезжую часть ул.Пушкинской и не смог сам подняться. Оказавшийся неподалеку ветеринар (гражданин Франции) вместе с другими небезразличными людьми оказали помощь животному, ветеринар сообщил, что причиной падения коня стало ухудшение состояния здоровья из-за жары.

Инцидент расследуется по факту чрезмерной эксплуатации лошади для проката в центре Одессы по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем одесситы собираются во вторник в 16:00 провести митинг против незаконной эксплуатации животных в Одессе. Согласно странице митинга в соцсети Facebook, на него намерены прийти около 300 человек, и еще около 1 тыс. возможно примут участие.

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