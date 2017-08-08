Следствие имеет доказательства причастности экс-главы правления Житомирской кондфабрики к незаконной продаже 5,3 млн акций инвестора

Главное следственное управление Национальной полиции Украины завершило досудебное расследование уголовного производства по подозрению бывшего главы правления Житомирской кондитерской фабрики в незаконной продаже 5,3 млн акций инвестора на 2,5 млн грн.

"Установлено, что 2000-2009 гг. основным акционером внесены значительные иностранные инвестиции на развитие предприятия. В 2010 году председатель правления этого акционерного общества незаконно продал 5,3 млн акций, принадлежащих инвестору, на сумму более 2,5 млн грн. Подозреваемый нанес акционерам ущерб в особо крупных размерах", - говорится в обнародованном во вторник сообщении ГСУ Нацполиции.

Бывший глава правления предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем использования своего служебного положения) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас следователи собрали доказательную базу о причастности чиновника к указанному преступлению. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы", - отметили в полиции.

В то же время фамилию фигуранта дела в ведомстве не назвали.

Кондитерская фабрика в Житомире основана в 1944 году. Ранее фабрика входила в тройку лидеров рынка, занимая первое место по показателям экспорта продукции в 36 стран. Ее общая производственная мощность составляла 80 тыс. тонн продукции в год.

Противостояние между сторонами конфликта - собственником ЗАО "Житомирские ласощи" Юрием Лещинским и владельцем общества с дополнительной ответственностью (ОДО) "Житомирская кондитерская фабрика ("ЖЛ") Игорем Бойко - за права собственности на фабрику обострилось в 2015 году, когда акционеры ЗАО "Житомирские ласощи" заявили о невозможности попасть на фабрику. Свои права на нее они подтвердили постановлением Высшего административного суда Украины от 23 декабря 2015 года.

В то же время в "ЖЛ" заявили, что "Житомирским ласощам" принадлежит только старое оборудование и "возможность выпускать неизвестную продукцию". Все бренды, включая ТМ "Житомирские ласощи", зарегистрированы на И.Бойко. Новые бренды - Zhytomir Sweets – принадлежат Торговому дому И.Бойко.

В ОДО "ЖЛ" обвинили нардепа Сергея Пашинского и его компаньона Сергея Тищенко в рейдерском захвате. Позднее С.Пашинский высказался в поддержку Ю.Лещинского, заявив, что считает его швейцарскую Delta Capital законным акционером ЗАО "Житомирские ласощи".

И.Бойко в начале 2017 года подал иск в Международный арбитражный суд в Гааге к государству Украина.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник оценил стоимость фабрики в 2 млрд грн. – полиция

Киев. 8 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Главное следственное управление Национальной полиции Украины завершило досудебное расследование уголовного производства по подозрению бывшего главы правления Житомирской кондитерской фабрики в незаконной продаже 5,3 млн акций инвестора на 2,5 млн грн.

"Установлено, что 2000-2009 гг. основным акционером внесены значительные иностранные инвестиции на развитие предприятия. В 2010 году председатель правления этого акционерного общества незаконно продал 5,3 млн акций, принадлежащих инвестору, на сумму более 2,5 млн грн. Подозреваемый нанес акционерам ущерб в особо крупных размерах", - говорится в обнародованном во вторник сообщении ГСУ Нацполиции.

Бывший глава правления предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем использования своего служебного положения) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас следователи собрали доказательную базу о причастности чиновника к указанному преступлению. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы", - отметили в полиции.

В то же время фамилию фигуранта дела в ведомстве не назвали.

Кондитерская фабрика в Житомире основана в 1944 году. Ранее фабрика входила в тройку лидеров рынка, занимая первое место по показателям экспорта продукции в 36 стран. Ее общая производственная мощность составляла 80 тыс. тонн продукции в год.

Противостояние между сторонами конфликта - собственником ЗАО "Житомирские ласощи" Юрием Лещинским и владельцем общества с дополнительной ответственностью (ОДО) "Житомирская кондитерская фабрика ("ЖЛ") Игорем Бойко - за права собственности на фабрику обострилось в 2015 году, когда акционеры ЗАО "Житомирские ласощи" заявили о невозможности попасть на фабрику. Свои права на нее они подтвердили постановлением Высшего административного суда Украины от 23 декабря 2015 года.

В то же время в "ЖЛ" заявили, что "Житомирским ласощам" принадлежит только старое оборудование и "возможность выпускать неизвестную продукцию". Все бренды, включая ТМ "Житомирские ласощи", зарегистрированы на И.Бойко. Новые бренды - Zhytomir Sweets – принадлежат Торговому дому И.Бойко.

В ОДО "ЖЛ" обвинили нардепа Сергея Пашинского и его компаньона Сергея Тищенко в рейдерском захвате. Позднее С.Пашинский высказался в поддержку Ю.Лещинского, заявив, что считает его швейцарскую Delta Capital законным акционером ЗАО "Житомирские ласощи".

И.Бойко в начале 2017 года подал иск в Международный арбитражный суд в Гааге к государству Украина.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник оценил стоимость фабрики в 2 млрд грн.