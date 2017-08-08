В МОК обдумывают возможность доставки олимпийского огня в КНДР перед Играми в Пхенчхане

В Международном олимпийском комитете (МОК) изучают возможность при благоприятном развитии ситуации на Корейском полуострове включения КНДР в список мест проведения эстафеты олимпийского огня перед зимними Играми в южнокорейском Пхенчхане, сообщает во вторник газета "Кориа геральд" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"На встречах в Международном олимпийском комитете (МОК) регулярно проходило обсуждение того, чтобы доставить факел с олимпийским огнем в горы Кымгансан или в Пхеньян во время финальных этапов эстафеты", - пояснил собеседник газеты.

При этом издание отмечает, что на данный момент вероятность реализации подобного плана невысока, учитывая обострившуюся обстановку на Корейском полуострове. Так, по информацию собеседника газеты, предварительным условием для доставки олимпийского огня в КНДР будет возобновление межкорейских переговоров.

"В переговорах по линии МОК объявлена пауза. Ожидается, что они возобновятся, когда будут восстановлены межкорейские контакты", - сказал он.

Кроме того, согласно его данным, недавние пуски КНДР баллистических ракет замедлили работу над данным планом: именно из-за таких действий Пхеньяна МОК пока что официально не уведомил о предложении южнокорейское министерство по делам объединения.