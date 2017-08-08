События

10:35 08.08.2017

В Китае в сентябре заработает аэропорт, названный в честь водки "Маотай"

Новый аэропорт, названный в честь традиционного китайского крепкого алкогольного напитка "Маотай", официально откроется в сентябре в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Moutai Group.

В аэропорту Маотай, расположенном в одноименном районе города Жэньхуай, будет работать демонстрационный зал, в котором будет представлена история водки.

Планируется, что из этой воздушной гавани будут осуществляться полеты в такие города, как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Чэнду и Куньмин.

Строительство аэропорта Маотай длилось пять лет. Общие инвестиции в проект составили 2,4 млрд юаней ($360 млн).

Первый испытательный полет в аэропорту Маотай состоялся 22 июня.

"Маотай" - это подвид традиционного китайского крепкого алкогольного напитка байцзю (40-60 градусов) из зерна различных злаковых культур, включая сорго, рис, гаолян. Именно байцзю китайцы чаще всего пьют за обедом или ужином, кроме того, долгие десятилетия этот напиток выбирали при проведении банкетов и прочих официальных мероприятий.

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