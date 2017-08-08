ГСЧС ликвидировали открытое горение лесной подстилки в Кардашевском лесничестве на Херсонщине

К утру вторника пожарные расчеты ликвидировали открытое горение лесной подстилки неподалеку от с.Малые Копани Херсноской области на территории Кардашевского лесничества Голопристанского лесного хозяйства.

Как сообщает во вторник утром пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, начавшийся накануне утром пожар был локализован на площади примерно 2,5 га в 13:30 понедельника. "По состоянию на 07.00 8 августа открытого горения нет, наблюдаются отдельные очаги тления", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 18 единиц техники и 47 человек, из которых от ГСЧС 6 единиц техники и 20 человек личного состава.