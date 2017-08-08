Геращенко: Украина не последует советам некоторых зарубежных чиновников решить проблему Донбасса и лишь потом – Крыма, а идет параллельными треками

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отмечает однобокость подхода к сотрудничеству с украинской стороной ряда иностранных политиков и чиновников, которые акцентируют внимание на "домашнем задании" Киева, отодвигая на второй план вооруженную агрессию против Украины Российской Федерации и оккупацию ею части украинской территории, а также обязательства ряда стран в рамках международных договоров.

"Иногда наши иностранные партнеры хотели бы больше говорить о домашнем задании Украины (борьба с коррупцией, усиление демократических процессов, прозрачность экономики, умная кадровая политика), лишь бы не говорить о своих обязательствах, как гарантия безопасности Украины и защита прав человека на всем европейском континенте", - написала И.Геращенко в своей странице в Фейсбук во вторник утром.

В этом контексте она отметила регулярные заявления европейских партнеров в защиту украинских гражданских организаций при одновременном замалчивании проблемы арестов и тюремных приговоров в отношении украинцев и крымских татар со стороны российских властей и судов во временно оккупированном Крыму.

"Вы слышали заявления иностранных правительств по судилищу над Балухом или Чийгозом? Я – нет. Зато некоторые иностранные чиновники советуют нам сначала решить проблему Донбасса, а затем Крыму… Мы НЕ прислушаемся к этим советам. Мы идем параллельными треками, шаг за шагом и день за днем приближая освобождение Крыма и Донбасса", - написала первый вице-спикер Верховной Рады.

При этом И.Геращенко подчеркнула, что освобождение оккупированных территорий должно состояться политико-дипломатическим способом при одновременном усилении украинской армии.

"Потому что и на оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму живут граждане Украины. И Донбасс, и Крым - это украинские территории. Мы не дадим ЕС и США об этом забыть и снять с повестки дня. Более того, этой своей настойчивостью мы сохраняем и защищаем и европейские принципы и ценности. Ведь ЕС базируется не только на бескомпромиссной борьбе с коррупцией и поучениях, как строить демократию и светлое будущее, а на правах человека, в первую очередь, на уважении к частной собственности (а украинскую частную собственность ограбили, РФ все украла у нас в Крыму и Донбассе ). Мы будем ежедневно напоминать это европейцам и американцам, как бы им иногда ни неприятно было это слышать", - отметила она.

При этом первый вице-спикер украинского парламента выразила мнение, что иностранным партнерам иногда намного приятнее встречаться с украинскими антикоррупционерами и оппозиционерами, которые неизменно расскажут, как все плохо в Украине, но не вспомнят о России, чем проводить встречи с теми украинскими политиками, "которые напоминают о Будапештском меморандуме, заложниках и политзаключенных, статистике убитых и раненых украинцев, об украденной на Донбассе и в Крыму украинской собственности, о правах человека, которых просто не существует на оккупированных территориях".

В этом контексте И.Геращенко обратилась с просьбой ко всем политикам и общественным активистам вне зависимости от политического лагеря или организации: "о чем бы вы ни общались с нашими уважаемыми западными коллегами и партнерами, не забудьте им обязательно сказать одно предложение – о российской военной агрессии и той цене, которую Украина и украинцы платят сегодня за мир в ЕС".