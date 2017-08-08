В Покровске сгорел неработающий кинотеатр "Мир"

Пожар в двухэтажном здании неработающего кинотеатра "Мир" произошел в Покровске (Донецкая обл.) в понедельник вечером, выгорели кинозал и кровля, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщение о пожаре на ул. Маршала Москаленко поступило в Службу спасения "101" в 19:18. Огонь охватил первый и второй этажи, кровлю.

"Пожарные локализовали пожар в 20:38 и в 22:50 - ликвидировали. Огнем уничтожен зрительный зал на уровне двух этажей, перекрытия и кровля на площади 750 кв.м", - говорится в обнародованной во вторник утром информации.

К тушению пожара привлекались 27 чел. личного состава 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда и 8 ед. техники.

Как сообщалось, о возгорании в кинотеатре в понедельник вечером сообщили в ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области. В обнародованной информации отмечалось, что кинотеатр "Мир" имеет 2 этажа общей площадью 750 кв м. Полиция Покровска выясняет причины пожара. Предварительная правовая квалификация по ч.2 ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины.