Пхеньян грозит "физически" ответить на санкции СБ ООН

Северная Корея назвала новые санкции СБ ООН против нее "террористическим актом", и намерена в ответ предпринять "физические действия".

"Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включающие физические действия, в полном объеме мобилизовав нашу нацию", - говорится в заявлении Корейского комитета за мир в АТР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В минувший понедельник Пхеньян уже осудил дополнительные санкции, пообещав наращивать свой ядерный потенциал.

Так, северокорейская сторона назвала "вопиющим нарушением суверенитета (КНДР - ИФ)" санкции, принятые по "отвратительному плану США, направленному на то, чтобы изолировать и задушить Северную Корею".

Наряду с этим власти КНДР пообещали предпринять ответные "действия справедливости", однако не уточнили, что под этим подразумевают.