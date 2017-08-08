Более 340 мирных жителей стали жертвами боестолкновений на Донбассе с начала года

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировали 341 жертву из числа мирных жителей на Донбассе с начала года, заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"С 1 января до настоящего момента миссией зафиксирована 341 жертва (погибшие и пострадавшие – ИФ) среди мирного населения. Это количество на 37% процентов больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период в прошлом году", - заявил А.Хуг на брифинге в неподконтрольном Киеву Луганске вечером во вторник.

Он отметил, что луганская команда СММ ОБСЕ за последний месяц зафиксировала семь жертв среди гражданского населения в Луганске.

Замглавы СММ ОБСЕ добавил, что боевые действия оказывают негативное влияние на гражданскую инфраструктуру на Донбассе.

А.Хуг также отметил, что "Специальная мониторинговая миссия на местах способствует установлению небольших режимов прекращения огня для проведения ремонтных работ на системах, в частности водоснабжения".