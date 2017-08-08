НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает главу и членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ), в сговоре в интересах генерирующих компаний при утверждении "Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии" (содержащей т.н. формулу "Роттердам+").

Соответствующая позиция НАБУ изложена в судебных материалах, обнародованных в Едином госреестре.

"Глава и члены НКРЭКУ, пользуясь служебным положением, вопреки интересам службы и действуя в интересах ГК ТЭС, умышленно, с целью создания условий для получения ГК ТЭС сверхприбылей от продажи электроэнергии в Оптовый рынок … в ходе разработки порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии обеспечили включение в него заведомо необоснованной формулы, увеличившей стоимость энергетического угля", - говорится в выводах НАБУ.

Правоохранительный орган ходатайствовал перед судом о предоставлении доступа к вещам и документам в рамках дела, однако к настоящему времени Соломенский райсуд Киева ему отказал.

Как сообщалось, НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию с апреля 2016 года.