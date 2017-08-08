Строительная компания "Гефест" стала генеральным спонсором одесского ФК "Черноморец"

Строительная компания "Гефест" (Одесса) подписала договор о генеральном спонсорстве с одесским футбольным клубом "Черноморец", сообщила пресс-служба ФК в понедельник.

"Мы понимаем, что развитие культуры и спорта – единственный вариант, при котором происходит развитие города в целом. Это инвестиции в будущее, в наших детей, которые получают возможность реализовать себя. Мы рады помогать не только футболу, но и другим видам спорта, а также культурным проектам. Помимо партнерских отношений с "Черноморцем", у нас есть клуб бокса "Гефест", в котором занимается знаменитый спортсмен Николай Буценко. Он двукратный серебряный чемпион Европы и обладатель бронзовых наград чемпионата мира. Президент нашей строительной компании, мой отец, Пантелеймон Бумбурас, является президентом одесской баскетбольной команды БИПА, былую славу которой мы также хотим возродить", - приводит пресс-служба "Черноморца" слова исполнительного директора "Гефеста" Василия Бумбураса, который принял участие в пресс-конференции по случаю подписания договора между стройкомпанией и клубом.

В свою очередь генеральный директор ФК Анатолий Мисюра поблагодарил нового генерального спонсора и выразил надежду, что логотип компании увидят болельщики на мировой арене

"Со своей стороны, обязуемся не подвести "Гефест". Сделать все, чтобы ваш логотип на нашей форме увидели болельщики не только в Украине, но и на мировой арене… Задача на сезон – выступить, как минимум, не хуже, чем в прошлом чемпионате, а то и лучше. У нас амбициозные планы – пробиться в Европу на следующий сезон", - отметил А.Мисюра.

Компания "Гефест" создана в 1997 году и осуществляет деятельность на строительном рынке Одессы. Ее основным владельцем считается гражданин Греции Пантелис Бумбурас. Осенью 2016 года "Гефест" стала фигурантом скандала со сносом старинного особняка в районе одесской Аркадии, известного как Дача Докса. Здание пытался защитить экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. Однако в итоге его снесли ночью. В сентябре 2016 года решением сессии Одесского горсовета, участок, где располагалось здание, был отдан под застройку строительной компании "Гефест", которая намерена построить на ее месте трехсекционный жилой комплекс высотой 24 этажа.

Длительное время генеральным спонсором одесского ФК "Черноморец" являлся "Имэксбанк", крупнейшим акционером которого являлся народный депутат, президент "Черноморца" Леонид Климов.

27 января 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Имэксбанк". А уже в феврале 2015-го спонсором клуба стала торговая компания "Euphoria Trading Fze" (Объединенные Арабские Эмираты).