В Киеве автомобиль насмерть сбил водителя троллейбуса – СМИ

В Киеве на проспекте Ватутина под колеса автомобиля попал водитель троллейбуса, который в результате скончался, сообщает интернет-портал Вартови.Еспресо.

"В Деснянском районе Киева на проспекте Ватутина у служебного троллейбуса слетела контактная сеть. Водитель вышел, чтобы поправить ее. В это время сзади ехал Volkswagen Passat и из-за плохих погодных условий, не заметив препятствие перед собой, сбил рабочего", – говорится в сообщении на странице портала во вторник утром.

В сообщении уточняется, что удар был такой силы, что тело отлетело на 20 м. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть. Погибшему мужчине было около 40 лет.

Обстоятельства ДТП будет выяснять следствие.