Лесной пожар в Херсонской области ликвидирован, проливаются отдельные очаги тления – ГСЧС

Состоянием на 7.00 вторника пожар на территории Костогрызовского лесничества Олешковского лесного хозяйства в Херсонской области ликвидирован, проводится проливка отдельных очагов тления, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Вблизи с.Костогрызово Олешковского района около 14.00 7 августа на территории Костогрызовского лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса на площадь ориентировочно до 40 га. По состоянию на 7.00 8 августа открытого огня не наблюдается, проводится проливка отдельных очагов тления", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

В ГСЧС уточнили, что к ликвидации пожара привлечены 163 человека и 48 ед. техники, из них от профильного ведомства – 121 человек личного состава и 30 ед. техники. Для проведения воздушной разведки и тушения пожара – 2 самолета АН-32П, вертолет МИ-8 и от Министерства Обороны Украины вертолет МИ-8, которыми совершено 10 сбросов.

На месте пожара координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС в Херсонской области во главе с начальником Сергеем Черным.