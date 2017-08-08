ВВС США могут быть привлечены к борьбе с террористами на Филиппинах – СМИ

План, который позволит американским Военно-воздушным силам наносить удары по позициям близких к террористической организации ИГИЛ на территории Филиппин, рассматривается сторонами, сообщил американский телеканал NBC.

В сообщении отмечается, что удары преимущественно с помощью беспилотников планируется наносить по южным островам Филиппин, где укрепились террористы.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел на этих территориях военное положение. Предложение об оказании помощи в борьбе с террористическими структурами сделал президенту госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся в Маниле для участия в региональной конференции по безопасности. Он, в частности, предложил также обеспечить "разведывательные возможности", а также поставить самолеты и беспилотные летательные аппараты, сообщает телеканал.

Как сообщалось, США уже поставили Филиппинам два разведывательных самолета Cessna 208B, около тысячи ракет, и другое вооружение для борьбы с терроризмом.

Глава МИД Китая Ван И, также находящийся в Маниле, призвал страны АСЕАН оказать "президенту Дутерте, филиппинской армии и народу Филиппин" всемерную поддержку в борьбе против терроризма, а также заявил, что китайская сторона готова после устранения террористических группировок оказать помощь в восстановительном процессе.