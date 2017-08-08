Боевики в зоне АТО за сутки 18 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб, двое ранены – штаб

За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим перемирия. Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

На донецком направлении практически всю ночь продолжалось огневое противостояние в районах Авдеевки и на шахте Бутовка. Боевики использовали минометы калибра 82-мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Украинские военные асимметрично ответили НВФ.

На луганском направлении боевики использовали минометы калибра 82-мм неподалеку Крымского и Трехизбенки. Около 22.00 они выпустили 6 мин калибра 120-мм по позициям ВСУ в районе Новотошковского.

На приморском направлении НВФ били из минометов и гранатометов по украинским укреплениям в Новомихайловке, Чермалыке и Водяном. Кроме того, в понедельник вечером, в результате гранатометного обстрела опорного пункта ВСУ в районе Талаковки, двое военных получили ранения.