В Запорожской области ночью ограблен фермер

В с.Матвеевка Вольнянского района Запорожской области неизвестные в балаклавах в ночь на понедельник ворвались в дом местного фермера, связали хозяев и похитили сейф с $500 тыс.

"Около часа ночи 7 августа трое злоумышленников в масках проникли в домовладение фермера 1964 г.р. Они связали его, а также его жену, и потребовали показать место, где те прячут деньги. Преступники вынесли из дома сейф, в котором по словам хозяйки дома, хранилось $500 тыс., которые супруги накопили за 20 лет фермерства", - рассказала начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

По ее словам, преступники скрылись с места преступления.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений). Ведется следствие.

По словам односельчан ограбленного фермера, недавно он продал урожай рапса, и, возможно, преступники узнали об этой сделке.