В Днепре ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 103 млн грн

В Днепре сотрудники налоговой милиции ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 103 млн грн, заявил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

"В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному занижения таможенной стоимости импортируемых товаров", – написал он на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

С.Билан уточнил, что для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали на подставное лицо компании и, используя ее реквизиты, осуществляли импорт строительных материалов из Турции. При этом для таможенного оформления при содействии брокеров подавались документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товаров, в результате чего занижалась их таможенная стоимость.

В дальнейшем импортируемые товары продавались за наличные, а документально отражалась их реализация в адрес фиктивных предприятий.

Всего таким образом на территорию Украины было импортировано товаров более чем на 103 млн грн. Сумма неуплаченных налогов и таможенных платежей составляет более 4,2 млн грн. На данный момент установлены компании получавшие выгоду.

В результате проведенных в Днепре и Одессе обысков было изъято около 323 тонн гипса стоимостью около 1,6 млн грн, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы, черновые записи и печати предприятий.

Следственные действия продолжаются.