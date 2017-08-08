События

03:16 08.08.2017

Полиция начала уголовное производство по ст. "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" по факту подрыва машины полицейского в Измаиле

Полиция начала уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины по факту подрыва автомобиля в Измаиле Одесской области.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, специалистами взрывотехнической службы предварительно установлено, что взорвалось самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе гранаты Ф-1. Изъятые с места происшествия осколки и фрагменты взрывного устройства направлены на экспертное исследование.

Для расследования происшествия создана отдельная следственно-оперативная группа.

Кроме того, полиция обратилась к жителям Измаил с просьбой предоставить любую полезную для следствия информацию.

Как сообщалось, вечером в воскресенье в Измаиле взорвался автомобиль, принадлежащий работнику криминальной полиции. В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского.

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