Ограничения на вечернее энергоснабжение более чем для 100 тыс. человек в Крыму сняты

Энергетики отменили временные ограничения потребления электричества на Крымском полуострове, введенные в понедельник вечером для примерно 109 тыс. чел и ряда промышленных предприятий региона для недопущения перегрузки сетей, сообщает Минэнерго России.

"В 22:25 после прохождения вечернего максимума нагрузок включены все потребители, отключенные по ГВО", - отмечает профильное ведомство.

Графики временного отключения (ГВО) в объеме 56 МВт для республики Крым и 14 МВт для Севастополя ввели в 20:47 понедельника.

В Крыму вот уже несколько дней стоит жара в 40 градусов Цельсия, резко возрос уровень потребления электричества - жители региона и туристы массово используют кондиционеры и вентиляторы. Также из-за высокой температуры воздуха ломается оборудование: перегорают предохранители, шлейфы воздушных линий, автоматические выключатели, щиты, шинные сборки и даже трансформаторы.

"Объемы потребления достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту "Тамань - Крым", - заявляет компания "Крымэнерго".

В минувшее воскресенье в крымской энергосистеме достигнут новый исторический максимум летнего потребления - 1192 МВт.

Как сообщалось, ГВО вводились 6 августа дважды.