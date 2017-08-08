Львовский бронетанковый завод, за несвоевременное изготовление и поставку боевых машин, вернет в госбюджет почти 10 млн грн

За несвоевременное изготовление и поставку боевых машин "Дозор-Б" Львовским бронетанковым заводом в государственный бюджет Украины взыскано почти 10 млн грн, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины

"Хозяйственным судом города Киева удовлетворен иск военной прокуратуры Западного региона Украины и принято решение о взыскании с государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" в Государственный бюджет Украины 9,8 млн грн", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

В декабре 2015 года между Министерством обороны и заводом был заключен договор по изготовлению и поставке оборонному ведомству тактических боевых колесных машин "Дозор-Б" в количестве 10 единиц, которые предназначались для использования в зоне проведения антитеррористической операции.

В связи с превышением суммы средств, перечисленных Минобороны Украины над фактическими затратами завода на изготовление и поставку продукции, исполнитель (ГП "Львовский бронетанковый завод") должен был вернуть заказчику средства, полученные ранее в качестве предоплаты по контракту в сумме почти 6, 5 млн грн.

При этом указанные обязательства завод в добровольном порядке не исполнил.

"Реагируя на выявленные нарушения и действуя в интересах Минобороны, военной прокуратурой заявлен иск о взыскании указанных средств в сумме 6,5 млн грн, а также штрафных санкций в размере 3,3 млн грн за просрочку изготовления и поставки военной техники", уточнили в ведомстве.

Суд согласился с доводами прокурора о наличии оснований для возврата этих сумм и удовлетворил иск в полном объеме.