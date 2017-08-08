Итальянские пожарные могли специально организовывать поджоги, чтобы заработать больше денег

Полиция Сицилии подозревает 15 сотрудников пожарной службы в организации поджогов, сообщают в понедельник европейские СМИ.

По их информации, пожарные не только сами устраивали поджоги, но также просили друзей и родственников звонить в службу и сообщать о пожаре, которого на самом деле не было.

Их целью было получить больше работы и, таким образом, заработать больше денег. Отмечается, что если в нерабочее время пожарных в Италии вызывают на работу, то они получает почасовую компенсацию от правительства страны.