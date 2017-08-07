Минспорта против предложения МЭРТ о приватизации спортивных объектов нацзначения

Министерство молодежи и спорта выступает против предложения Министерства экономического развития и торговли о приватизации объектов спортивной инфраструктуры национального значения, говорится в заявлении опубликованном на сайте ведомства.

Согласно заявлению, недавно МЭРТ опубликовал на своем сайте перечень документов, которые представляют собой стратегическое видение по обращению с государственными предприятиями в подчинении центральных органов власти.

Этот перечень содержит, в частности, предприятия, находящиеся в сфере управления Минспорта.

"Большинство из этих предприятий имеют национальное и международное значение для украинского спорта и молодежной политики, и не могут быть приватизированы в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Об этом МЭРТ были предоставлены аргументированные замечания от Минспорта", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что МЭРТ не приняло во внимание эти замечания без всяких на то оснований или объяснений, идя "вопреки рекомендациям Кабинета министров Украины о необходимости учесть позицию Минспорта при разработке соответствующего перечня".

В перечень объектов, подлежащих приватизации, МЭРТ включило, среди прочих: государственное предприятие "Дирекция по реконструкции спортивных сооружений"; спортивные комплексы "Авангард" и "Атлет"; "Дворец спорта"; "Ледовый стадион".

Минспорта подчеркивает, что выступает "категорически против приватизации, даже в так называемом долгосрочном периоде, данных государственных предприятий"

"Министерство молодежи и спорта совместно с руководством предприятий реализует планы развития этих предприятий. Есть ряд объективных причин, по которым приватизация этих объектов невозможна", - сказано в заявлении.