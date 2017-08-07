События

20:28 07.08.2017

Превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам вскоре отработает СБУ в Северодонецке

В ближайшее время в городе Северодонецк Службой безопасности Украины будут проводиться превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам, сообщила в понедельник начальник отдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

"Полиция обращается к жителям города с призывом не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Во время проведения мер не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д", - написала Т.Погукай в своей странице в Фейсбук.

Также в полиции призвали граждан в случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщать дежурным службам: "Управление СБУ в Луганской области, тел. ном .: 0645-23-31-46; - Главного Управления национальной полиции в Луганской области, тел. ном .: 102, 0645-24-20-42".

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