Более ста человек при поддержке 30 единиц техники, в том числе авиации, тушат лесной пожар площадью 40га на Херсонщине

В понедельник около 14.00 вблизи на территории Костогрызовского лесничества Алешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса на площади около 40 га, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"К ликвидации пожара привлечены 110 человек и 28ед. техники, а именно: от ГСЧС 80 человек личного состава и 18 ед. техники, от лесного хозяйства 30 человек и 10 ед. техники", - говорится в обнародованном в понедельник вечером сообщении.

Кроме этого, говорится в информации, для тушения пожара привлечено 4 воздушных судна (2 самолета и вертолет от ГСЧС и вертолет Минобороны), которыми совершено 3 сброса (20 тонн воды).