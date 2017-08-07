События

18:24 07.08.2017

Украинский военный погиб от пули снайпера боевиков вблизи Марьинки

Украинский военнослужащий погиб в понедельник в зоне проведения антитеррористической операции от пули вражеского снайпера, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Приморском (Мариупольском) направлении днем полной тишины не было. Около 13.00 от пули вражеского снайпера погиб наш боец неподалеку Марьинки", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке.

На этом же направлении боевики выпустили 2 мины калибра 120 мм по позициям сил АТО на подступах к Широкино.

На Донецком направлении под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в районе Невельского.

В штабе констатируют, что оперативная обстановка в зоне проведения АТО в течение понедельника несколько стабилизировалась – боевики существенно уменьшили провокационные обстрелы позиций украинской армии. "По нашим оперативным данным, в первую очередь, это связано с жаркой погодой и возможностью возникновения пожаров, в которых местные жители будут обвинять боевиков", - отмечают в пресс-центре.

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