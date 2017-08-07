Украинские суды за 6 мес. 2017 рассмотрели лишь треть поступивших дел о коррупции

За первое полугодие 2017-го года в украинских судах была рассмотрена только треть уголовных дел о коррупционных преступлениях и осуждено 469 должностных лиц, из которых 121 приговорено к лишению свободы.

"За первое полугодие в суды поступило 2237 обвинительных актов по уголовным производствам о коррупционных преступлениях, из них рассмотрено лишь 741", – сообщил на брифинге в понедельник в Киеве глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк.

Согласно предоставленным журналистам статистическим данным, по результатам рассмотрения этих производств было осуждено 469 должностных лиц, 77 оправдано, по 110-ти производства были закрыты. Из 469 осужденных, 121 было приговорено к лишению свободы, 33 – к ограничению свободы, 265 – оштрафованы.

Среди осужденных больше всего лиц, которые обозначены как категория "другие государственные служащие" – 101 человек, 58 полицейских и других сотрудников МВД, 44 военных должностных лица, 32 чиновника местного самоуправления, 29 работников других правоохранительных органов, 19 сельских, поселковых и городских голов, 18 депутатов местных советов, 13 работников Государственной фискальной службы.

При этом среди осужденных только 2 работника прокуратуры, 1 работник СБУ, 1 работник аппарата судов, и нет ни одного судьи и ни одного сотрудника Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам противодействию коррупции.