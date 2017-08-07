ВАСУ отказал в удовлетворении иска Сергея Клюева

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отказал в удовлетворении иска народного депутата Украины (внефракционного) Сергея Клюева об отмене решения Верховной Рады относительно снятия с него депутатской неприкосновенности, даче согласия на задержание и арест.

"ВАСУ постановил: в удовлетворении иска ЛИЦО_2 к Верховной Раде Украины (…) о признании незаконными действий и решений Верховной Рады Украины и признании противоправными и отмене постановлений Верховной Рады Украины №959-VIII, №960-VIII, №961-VIII от 28.01.2016 года – отказать", - говорится в решении ВАСУ от 24 июля, обнародованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В пресс-службе ВАСУ агентству "Интерфакс-Украина" указали, что речь идет о С.Клюеве (лицо 2).

Постановление может быть пересмотрено Верховным судом Украины в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины, и вступает в законную силу по истечении срока на подачу заявления о пересмотре Верховным судом Украины, если такое заявление не было подано.

Как сообщалось, 28 января 2016 года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата С.Клюева.

С.Клюев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Он находится в международном розыске.