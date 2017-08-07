Верховный суд Украины работает в штатном режиме

Верховный суд Украины продолжает работать в штатном режиме, независимо от того, когда будет завершен процесс формирования нового Верховного суда, отмечает его глава Ярослав Романюк.

"Несмотря на то, какие результаты конкурса, сколько ныне действующих судей Верховного суда смогут занять должности в будущем Верховном суде, суд работает в штатном режиме, правосудие осуществляют все судебные палаты, дела рассматриваются", – сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Я.Романюк отметил, что 27 июля он принял решение прекратить участие в конкурсе на должность в новом Верховном суде и направил соответствующее заявление в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). Он подчеркнул, что сделал это по личным причинам, которые не намерен обсуждать в СМИ.

В свою очередь, судья-спикер судебной палаты по уголовным делам Верховного суда Богдан Пошва, говоря о процедуре формирования нового Верховного суда, отметил, что когда этот конкурс называют беспрецедентным, то это означает, что "никогда в других странах такое бы не было применено".