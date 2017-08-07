События

17:36 07.08.2017

В Николаевской области спасатели борются с масштабным лесным пожаром

Спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на территории Березнеговатского лесного хозяйства в Николаевской области, площадь пожара составляет 15 га.

Как информирует Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, сообщение о пожаре поступило в понедельник утром от местной жительницы.

Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил значительную площадь и перешел на лесные насаждения.

"По состоянию на 15:35 пожар локализован. Приблизительная площадь горения составляет 15 га, из которых 3 га - верхового пожара… Сейчас работы по ликвидации (пожара) продолжаются", - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимают участие 26 человек. От Службы спасения задействованы 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

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