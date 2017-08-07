События

17:15 07.08.2017

Роман Абрамович и его супруга Дарья Жукова приняли решение расстаться

Бизнесмен, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и соосновательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова решили расстаться после 10 лет совместной жизни, но остаются бизнес партнерами, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель бизнесмена Джон Манн.

"После 10 лет совместной жизни, мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге", - процитировал в понедельник "Интерфаксу" официальное заявление пары Дж.Манн.

Д.Жукова - третья жена Р.Абрамовича. Они сочетались браком в 2008 году.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Саакашвили заявляет, что въехал из США в Польшу по украинскому паспорту

За минувшую неделю на водоемах Украины погибли 99 человек - ГСЧС

Поляков заявил о незаконной "прослушке" со стороны НАБУ чиновников высокого ранга

Спецслужбы РФ готовят в Украине акции с патриотической риторикой

Сапер пострадал из-за взрыва во время работ на арсенале Минобороны в Балаклее

ПОСЛЕДНЕЕ

Гран-при вокального конкурса "Черноморских игр" завоевала 11-летняя Елизавета Волощенко из Херсона

В Николаевской области спасатели борются с масштабным лесным пожаром

Власти Испании обеспокоены направленными против туристов протестными акциями

Адвокаты Януковича подадут в Генпрокуратуру ходатайство с требованием допроса европейских лидеров

Дело по убийству Бузины все еще не передано в суд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
куртки мужские в Украине
РЕКЛАМА