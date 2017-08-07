Власти Испании обеспокоены направленными против туристов протестными акциями

Группировка Arran провела ряд акций в Барселоне и на Майорке, направленных против массового туризма, сообщает Majorca Daily Bulletin.

В городе Пальма-де-Майорка сначала не придали значения нападению представителей радикальной молодежной группировки Arran на ресторан 22 июля, пишет издание. Тогда посетителей популярного заведения Mar de Nudos и их еду забросали конфетти. От действий группировки также пострадали пришвартованные в порту суда. Активисты оставили послания на баннерах - "массовый туризм убивает Майорку". Информация об акции распространилась только в начале августа.

В Барселоне широкую огласку получили действия Arran по организации нападения на туристический автобус. Люди в масках остановили автобус, проткнули колесо и оставили надписи на лобовом стекле. Пассажиры не пострадали, но были крайне напуганы, поскольку все это было похоже на действия террористов.

Ранее акции Arran, связанной с сепаратистами Каталонии, не были направлены на туристов. Возможно, так они пытаются привлечь внимание общественности, сообщает издание. Власти Барселоны и Майорки осудили действия активистов организации и заявили, что, несмотря на проблемы, массовый туризм остается важнейшим сектором экономики регионов. Однако ситуация уже вызвала беспокойство в Мадриде, и дело взяло под контроль правительство Испании.

Министр туризма страны Альваро Надаль заявил, что власти будут действовать максимально жестко и слаженно против подобных акций, пишет газета.

Arran была основана в 2012 году и распространилась по всей Испании. Представители организации заявляют, что они борются против капиталистической системы, за независимость Каталонии и мировую справедливость.