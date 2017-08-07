События

17:13 07.08.2017

Власти Испании обеспокоены направленными против туристов протестными акциями

Группировка Arran провела ряд акций в Барселоне и на Майорке, направленных против массового туризма, сообщает Majorca Daily Bulletin.

В городе Пальма-де-Майорка сначала не придали значения нападению представителей радикальной молодежной группировки Arran на ресторан 22 июля, пишет издание. Тогда посетителей популярного заведения Mar de Nudos и их еду забросали конфетти. От действий группировки также пострадали пришвартованные в порту суда. Активисты оставили послания на баннерах - "массовый туризм убивает Майорку". Информация об акции распространилась только в начале августа.

В Барселоне широкую огласку получили действия Arran по организации нападения на туристический автобус. Люди в масках остановили автобус, проткнули колесо и оставили надписи на лобовом стекле. Пассажиры не пострадали, но были крайне напуганы, поскольку все это было похоже на действия террористов.

Ранее акции Arran, связанной с сепаратистами Каталонии, не были направлены на туристов. Возможно, так они пытаются привлечь внимание общественности, сообщает издание. Власти Барселоны и Майорки осудили действия активистов организации и заявили, что, несмотря на проблемы, массовый туризм остается важнейшим сектором экономики регионов. Однако ситуация уже вызвала беспокойство в Мадриде, и дело взяло под контроль правительство Испании.

Министр туризма страны Альваро Надаль заявил, что власти будут действовать максимально жестко и слаженно против подобных акций, пишет газета.

Arran была основана в 2012 году и распространилась по всей Испании. Представители организации заявляют, что они борются против капиталистической системы, за независимость Каталонии и мировую справедливость.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Саакашвили заявляет, что въехал из США в Польшу по украинскому паспорту

За минувшую неделю на водоемах Украины погибли 99 человек - ГСЧС

Поляков заявил о незаконной "прослушке" со стороны НАБУ чиновников высокого ранга

Спецслужбы РФ готовят в Украине акции с патриотической риторикой

Сапер пострадал из-за взрыва во время работ на арсенале Минобороны в Балаклее

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд Украины работает в штатном режиме

Гран-при вокального конкурса "Черноморских игр" завоевала 11-летняя Елизавета Волощенко из Херсона

В Николаевской области спасатели борются с масштабным лесным пожаром

Роман Абрамович и его супруга Дарья Жукова приняли решение расстаться

Адвокаты Януковича подадут в Генпрокуратуру ходатайство с требованием допроса европейских лидеров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на ремни на price.ua
РЕКЛАМА