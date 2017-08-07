Адвокаты Януковича подадут в Генпрокуратуру ходатайство с требованием допроса европейских лидеров

Адвокатское объединение "Aver Lex", которое представляет интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, в понедельник подаст в Генеральную прокуратуру Украины ходатайство, в котором потребует вызвать на допрос европейских лидеров, которые в феврале 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса в Украине.

Как говорится в сообщении пресс-службы АО "Aver Lex", речь идет о бывшем на то время главе Министерства иностранных дел Германии Франке-Вальтере Штайнмайере, руководителе департамента континентальной Европы МИД Франции Эрике Фурнье и министре иностранных дел Польши Радославе Сикорском, которые вместе с лидерами оппозиции и В.Януковичем 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса в Украине.

"Необходимо их допросить и выяснить, не действовали ли европейские гаранты соглашения в сговоре с лидерами оппозиции во время осуществления государственного переворота в Украине в феврале 2014 года", - заявляет адвокат объединения "Aver Lex" Виталий Сердюк.

Он указал, что были проигнорированы письма В.Януковича, которые он 22 февраля 2014 года направил гарантам соглашения об урегулировании кризиса – Ф.-В.Штайнмайеру, Э.Фурнье и Р.Сикорскому с просьбами вмешаться для восстановления конституционного порядка в Украине, обеспечения законности, мира, правопорядка и защиты граждан Украины от произвола, насилия, открытого террора и преследований по политическим признакам.

"И условия соглашения, и письма Виктора Януковича об их исполнении - все это полностью проигнорировано как оппозицией, так и европейскими лидерами, которые гарантировали данное соглашение. Значит, нужно выяснить, почему так произошло и кто действительно виноват в тех катастрофических событиях", - отметил адвокат.

Как сообщалось, 21 февраля 2014 года соглашение между властью и оппозицией об урегулировании кризиса в Украине подписали президент Украины В.Янукович и лидеры трех оппозиционных фракций украинского парламента: Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок.

Соглашение засвидетельствовали от ЕС главы МИД Польши Р.Сикорский и Германии Ф.-В.Штайнмайер, а также глава департамента континентальной Европы МИД Франции Э.Фурнье.

Последним пунктом данного соглашения отмечалось: "Министры иностранных дел Франции, Германии, Польши и специальный представитель президента Российской Федерации призывают к немедленному прекращению всех видов насилия и противостояния".

Оболонский райсуд Киева рассматривает дело о госизмене В.Януковича.

В.Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.