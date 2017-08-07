Дело по убийству Бузины все еще не передано в суд

Дело об убийстве журналиста и публициста Олеся Бузины, досудебное расследование которого завершено, еще не передано в суд, сообщил защитник подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука Сергей Войченко.

"Дело еще находится в прокуратуре. В суд не передано", - сказал С.Войченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Когда они собираются передавать? Было бы что передавать – вот так могу прокомментировать. То есть передать в суд, чтобы сесть глубоко в лужу? Очевидно, у них нет в этом интереса", - добавил он.

По словам адвоката, в настоящее время в отношении А.Медведько и Д.Полищука не действует какая-либо мера пресечения. "Они дома, они абсолютно свободные люди, как и мы с вами… Все нормальные сроки уже закончились, а меру пресечения им суд не избирал, не продлевал, потому что уже некуда дальше продлевать, некуда дальше разбираться", - сказал С.Войченко.

Он отметил, что А.Медведько и Д.Полищук находятся дома в Киеве и никуда не сбежали, что подтверждает незаконность избрания для них меры пресечения ранее.

С.Войченко отметил, что как у потерпевшей стороны, так и у подозреваемых есть много вопросов к ходу расследования, его объективности. "Потому что нашли двух козлов отпущения, на которых хотят все повестить", - сказал он.

Отвечая на соответствующий вопрос, защитник ответил, что его клиенты не намерены обращаться в Европейский суд по правам человека.

В свою очередь бывший первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин, который в июне 2014 года был объявлен в розыск, на своей странице в Facebook в понедельник написал, что мать убитого журналиста Олеся Бузины обратилась в Европейский суд по правам человека.

"Издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной, мамой убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины, вынудили потерпевшую обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к государству Украина", - написал он.

Р.Кузьмин не уточнил суть обращения в ЕСПЧ. При этом он отметил, что генеральный прокурор Украины, глава Службы безопасности отказали В.Бузине в личном приеме.

Как сообщалось, в отношении Р.Кузьмина в мае 2014 открыто уголовное производство из-за незаконного задержания экс-министра МВД Юрия Луценко в 2010 году (по ч.1 ст.371 Уголовного кодекса - заведомо незаконное задержание или незаконный привод). Он объявлен в розыск в июне 2014 года.

О.Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления А.Медведько и Д.Полищук были задержаны 18 июня. Д.Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. А.Медведько является участником АТО, он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

27 июня защитник А.Медведько и Д.Полищука Сергей Войченко заявил, что прокуратура г.Киева сообщила о завершении досудебного расследования дела об убийстве О.Бузины.