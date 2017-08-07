Апелляционный суд Киева определит подсудность "газового дела Онищенко"

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство защиты фигурантов дела о хищении газа ПАО "Укргазвыдобування" (т.н. "газовое дело Онищенко") о направлении запроса в Апелляционный суд Киева об определении подсудности данного дела.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Кирилл Антонов, он подал ходатайство, которое поддержано всей защитой, о том, чтобы был изменен суд, который будет рассматривать это дело по сути - с Соломенского на Шевченковский суд Киева.

"Все действия, которые инкриминируются по этому делу, связаны с компанией "Укргазвыдобування", которая находится в Шевченковском районе Киева, поэтому мы считаем, что это дело целесообразно рассматривать в этом суде", - пояснил К.Антонов.

Адвокат также указал, что, согласно законодательству, если следственное подразделение НАБУ, которое находится на определенной территории, расследует какое-то дело, то оно не может рассматриваться в суде, который находится на этой же территории.

К.Антонов сообщил, что 11 августа будет оглашен полный текст этого решения Соломенского суда, после чего он будет направлен в Апелляционный суд Киева, который должен будет определить коллегию судей и назначить дату рассмотрения этого вопроса.

Досудебное расследование разворовывания средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству нанесены убытки на сумму около 3 млрд грн, детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. Следствием установлена вероятная причастность к совершению преступлений 27 лиц.

Дело относительно восьми участников "газовой схемы" было направлено в Соломенский райсуд Киева 30 мая. Одному из участников преступной организации, фигуранту дела о хищении газа ПАО "Укргазвыдобування" Валерию Постному, отведена роль организатора в составе преступной организации.