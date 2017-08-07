В Луганской области нужно открыть больше КПВВ – Хуг

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявляет о необходимости открытия новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в Луганской области.

"Хуг: Стороны должны открыть больше КПВВ в Луганской области ради мирных жителей, которые ежедневно пересекают линию соприкосновения", - сообщается в микроблоге СММ ОБСЕ в соцсети Twitter в понедельник.

Согласно сообщениям, патруль СММ ОБСЕ по дороге в Луганск пересек мост в пгт Станица Луганская. "Это пока единственный пункт пропуска в Луганской области, мост все еще значительно поврежден. Лето — лучшее время для ремонта. Но прежде чем начать ремонтные роботы, стороны должны прекратить огонь и развести силы и средства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что А.Хуг намерен провести пресс-брифинг в контролируемом незаконными вооруженными формированиями Луганске в воскресенье, в 19:30. На брифинге он намерен рассказать о деятельности СММ ОБСЕ и об общей ситуации с безопасностью в регионе.