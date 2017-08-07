Киберполиция задержала жителя Никополя, инфицировавшего с помощью вируса Petya.A около 400 компьютеров

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности задержали жителя Никополя (Днепропетровская обл.), причастного к распространению компьютерного вируса Petya.A и инфицировавшего около 400 компьютеров.

Как сообщается на сайте киберполиции Украины, сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области Киевского управления киберполиции департамента киберполиции Национальной полиции Украины установили, что 51-летний житель Никополя в файловых обменниках и социальных каналах интернета выложил видео с подробным описанием, как можно запустить вирус Petya.A на компьютерах.

В комментариях к видео он разместил ссылку на свою страницу в социальной сети, на которую загрузил сам вирус и распространил его пользователям интернета.

По месту жительства злоумышленника проведен санкционированный обыск, в результате которого изъята компьютерная техника, с помощью которой распространялся компьютерный вирус Petya.A. Кроме того, обнаружены файлы с вредоносным программным обеспечением, впоследствии подтвердилось его сходство с вирусом Petya.A.

"Во время общения с полицейскими злоумышленник объяснил, что после хакерской атаки в июне 2017 года он загрузил вирус на свой аккаунт на файлообменном сервере. Ссылку на файл он загрузил в свой блог (оставляя комментарии под бесплатным видео). Оперативники киберполиции установили, что этот вирус пользователи сети загрузили на свои компьютеры около 400 раз, таким образом инфицировав собственные технические устройства вирусом Petya.A", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлен перечень компаний, решивших воспользоваться общегосударственной кибератакой и намеренно загружавших этот вирус для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафных санкций.

Меры по привлечению руководства этих компаний к ответственности уже ведутся.

В настоящее время изъятая техника направлена на экспертизы. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) УК Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения.

Как сообщалось, 27 июня произошла масштабная кибератака с помощью вредоносного программного продукта "Petya.A", после которой Нацполиция получила свыше 2,1 тыс. сообщений об инфицировании компьютерных сетей вирусом-шифровальщиком, в том числе официально было подано 420 заявлений, из которых 309 – от частного сектора страны, 111 - от государственных организаций. По итогам обращений возбуждены уголовные производства по ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Киберполиция объяснила масштабность кибератаки несанкционированным использованием ее авторами наиболее популярной в стране программы отчетности "M.E.Doc".

В департаменте киберполиции Нацполиции прогнозируют, что очередная кибератака может произойти 24 августа, в День Независимости Украины.