Поляков заявил о незаконной "прослушке" со стороны НАБУ чиновников высокого ранга

Народный депутат Украины Максим Поляков (фракция "Народный фронт") обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать незаконное, по его утверждению, прослушивание представителями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ряда высокопоставленных чиновников.

"На сегодня я подготовил на имя руководителя Службы безопасности Украины письмо относительно незаконного прослушивания и о возможной государственной измене", - рассказал М.Поляков журналистам в понедельник в Киеве.

По его словам, НАБУ на протяжении года "занималось прослушиванием служебных лиц Главного управления разведки, Министерства обороны Украины, Службы внешней разведки Украины, органов Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, Управления государственной охраны..., Государственного управления делами, заместителей министров Кабинета министров, органов Государственной фискальной службы Украины, судьей высших судов" и др.

Депутат также утверждает, что суд дал НАБУ разрешение в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 27 января 2017 года, прослушивать 18 телефонов, однако "прослушивалось дополнительно 114 номеров". Все эти номера прослушивались незаконно, добавил М.Поляков.

Он также выложил фотокопию своего обращения к главе СБУ Василию Грицаку на странице в Фейсбуке. В комментарии депутат, в частности, указал, что, кроме прослушивания. осуществлялось также отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами.

"Как мне сообщил один из сотрудников НАБУ, по заказу одного из соседних государств прослушивались даже телефоны представителей Министерства обороны Украины и министерств, которые обеспечивают охрану государства, более того - было непосредственное наблюдение за передвижением главнокомандующего страны", - написал М.Поляков.

Как сообщалось, М.Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 19 июня 2017 года задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов М.Полякова и Борислава Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата.

Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал М.Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн и возложил на него ряд обязательств. Так, он обязан носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани (Черкасская обл.) без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать все свои заграничные паспорта. Мера пресечения действует до 19 августа.

25 июля парламентарий внес определенный судом залог, но до сих пор не исполнил решение суда в части обязательства носить электронный браслет.