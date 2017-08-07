Специалисты зафиксировали незначительное превышение радиационного фона на могильнике под Кропивницким

Специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (НТЦ ЯРБ) зафиксировали превышение мощности дозы на 0,1-0,3 мкЗв/ч – до 0,5-0,7 мкЗв/ч на территории захоронения радиационно загрязненных отходов под Кропивницким, сообщили в пресс-службе НТЦ ЯРБ.

Исследование проведено после того, как 13 июля на данной территории неизвестные провели несанкционированные земляные работы. В могильнике захоронены загрязненные материалы, которые были созданы в ходе ликвидации аварии на территории треста "Кировоградбуд" в 1988 году.

По мнению специалистов НТЦ ЯРБ, местным властям необходимо в первую очередь оградить территорию могильника, обеспечить целостность шара грунта, покрывающего загрязненные материалы, во избежание попадания влаги. В дальнейшем нужно взять глубинные пробы грунта и на основании полученных данных принимать решение о перезахоронении или утилизации опасных материалов.