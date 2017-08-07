События

13:24 07.08.2017

Российский омбудсмен проинформирована о местонахождении и самочувствии Агеева

В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской констатируют, что задержанный российский военнослужащий Виктор Агеев не жалуется на условия содержания и самочувствие, о чем была извещена российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ответ на два ее письма.

Как рассказал представитель украинского омбудсмена по вопросам связей с общественностью и информационных технологий Михаил Чаплыга агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, Т.Москалькова дважды обращалась с запросами относительно В.Агеева.

"В тот день, когда она сказала, что повторно обратилась, как раз почтой к нам пришло ее первое обращение… Мы посмотрели: в том обращении она просила узнать его местонахождение, состояние здоровья, предоставление ему медицинской помощи, были ли жалобы. (…) На тот момент уже состоялась его встреча с мамой. То есть имеется в виду, что уже известно его местонахождение, жалоб никаких он не озвучивал и даже уже встретился с родственниками", - пояснил М.Чаплыга.

Он уточнил, что ответ российскому омбудсмену был направлен вместе с информацией о других людях, о которых она также спрашивала. "Мы указали, что его местонахождение известно, встреча с родственниками состоялась, жалоб не было, но если вдруг будут какие-то сообщения о том, что там что-то не так, то, конечно, мы будем реагировать", - добавил представитель украинского омбудсмена, отметив, что по сути "ничего нового нет".

Как сообщалось, 24 июня 2017 года возле с.Желобок Славяносербского района Луганской области украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующим военнослужащим ВС РФ по контракту В.Агеевым.

Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".

22 июля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркнул, что действия В.Агеева квалифицируются как терроризм.

В тот же день состоялась встреча В.Агеева с его матерью, которая прибыла из РФ.

24 июля первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко отметила, что на тот момент российский консул не посещал задержанного российского военнослужащего В.Агеева.

В Министерстве иностранных дел Украины разъяснили, что разрешение российским дипломатам на посещение задержанного в Украине российского военнослужащего В.Агеева должен дать следователь или суд, который осуществляет уголовное производство в отношении этого гражданина.

МИД РФ призвал Киев обеспечить незамедлительный консульский доступ к задержанному В.Агееву.

В свою очередь, в Службе безопасности Украины заявили, что российский консул получит разрешение на встречу с В.Агеевым после проведения неотложных следственных действий.

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