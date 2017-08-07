Турчинов провел совещание с военным руководством в зоне АТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе визита в зону проведения антитеррористической операции на востоке Украины обсудил с военным руководством АТО, солдатами и офицерами вопросы обеспечения и боеготовности подразделений Вооруженных сил Украины, сообщается на официальном сайте СНБО.

По его словам, в настоящее время прорабатываются дополнения в Государственный оборонный заказ в связи с изменениями в бюджет текущего года и увеличением финансирования оборонных расходов.

"В этих изменениях в Государственный оборонный закон должны учитываться, в первую очередь, реальные потребности боевых подразделений ВСУ, которые непосредственно противостоят русской агрессии, а не предложения чиновников, которые не всегда принимают во внимание объективную ситуацию на фронте", - заявил А.Турчинов.

По его словам, это касается как боеприпасов, так и оружия, военной техники, систем радиоэлектронной борьбы, медицинского и материально-технического обеспечения военных.

По данным СНБО, А.Турчинов проверил состояние обеспечения и боевой готовности подразделений ВСУ в оперативно-тактической группировке "Луганск". По результатам проверки он провел совещание с военным руководством АТО. А.Турчинов также посетил боевые позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское и Новозвановка.

Во время совещания с военным руководством АТО и оперативно-тактической группировки "Луганск", а также общаясь с солдатами и офицерами на передовой, секретарь СНБО Украины уделил внимание проблемным вопросам военно-технического обеспечения боевых подразделений, которые находятся на переднем рубеже нашей обороны.

Секретарь СНБО отметил, что при планировании бюджета на следующий год необходимо "закладывать приоритетное повышение денежного обеспечения военнослужащих, которое не может уступать зарплатам чиновников". "Достойное обеспечение наших солдат и офицеров - это вопрос надежности нашей обороны и национальной безопасности страны", - подытожил А.Турчинов.