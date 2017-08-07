События

12:53 07.08.2017

Пациент львовской психбольницы, ранивший 15 человек, взят под стражу по решению суда

Пациента Львовской областной психбольницы, который 4 августа взял в заложники несколько десятков пациентов и ранил 15 человек, взяли под стражу по решению суда, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, решение вынес Франковский районный суд 5 августа. В настоящее время мужчина содержится под стражей в специализированном учреждении.

Как сообщалось, 4 августа 30-летний пациент психбольницы, житель Львова, взял в заложники более 70 других пациентов и начал угрожать им физическим насилием. Позже он разбил окно и стеклом ранил 10 человек. Во время штурма травмы получили еще 5 полицейских.

В результате 6 человек госпитализировали, троих из них - в тяжелом состоянии.

Напавшему объявлено подозрение в покушении на убийство.

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